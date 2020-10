Der Förderverein „Die kleine Raupe“ in Davensberg muss seine Angebote für Kinder und Jugendliche pandemiebedingt einschränken. Dabei wäre es jetzt an der Zeit, über Aktivitäten neue Mitstreiter für den Vorstand oder Projekte anzusprechen. Weil die Jahresversammlung, die normalerweise im November über die Bühne geht, in das nächste Jahr verschoben wird, haben Interessenten etwas mehr Zeit, sich fürs Mitmachen zu entscheiden.

Kapituliert hat die kleine Raupe nicht vor dem Corona-Virus. Aktuell unterstützt der Verein zusammen mit der Bürgerstiftung Ascheberg die Eltern in der Maskenfrage. „Man kommt mit dem Waschen nicht mehr nach“, weiß Alice Marx aus ihrem persönlichen Alltag zu berichten. Also lag es nahe, statt der üblichen Bastel- und anderer Aktionen sich mir einer Maskenaktion ins Gespräch zu bringen. Unterstützt von der Bürgerstiftung Ascheberg, für die Reinhard Hartwig zur Übergabe gekommen war, wurden für alle Grundschüler Masken gekauft und ausgegeben.

Maskenspende an der Grundschule Davensberg Foto: Theo Heitbaum

Im Sommer hatten die Eltern schon ein Beeren-Beet angelegt. „Die Erdarbeiten waren anstrengend, aber es lohnt sich“, ist Marx überzeugt. Idee ist, dass Jahrgänge einen Beerenstrauch pflanzen: „Wenn sie später die Schule besuchen, können sie nachschauen, was daraus geworden ist.“

Damit Interessenten fürs Mitmachen einen Einblick in die Arbeit gewinnen können, hat der Verein zusammengetragen, was trotz der einschränkenden Corona-Situation passiert ist. Seit November 2019 wurden das Fackelbasteln zu St. Martin, ein Keks- und Popcornverkauf auf dem Hobby- und Künstlermarkt für das Zirkusprojekt, Stutenkerle für Kindergarten und Grundschule, Deko-Verkauf Grundschule für das Zirkusprojekt, das Mitmachen beim lebendigen Adventskalender am Burgturm, Kappen zur Einschulung, Zirkusprojekt mit der Grundschule in Kooperation mit dem Förderverein Ascheberg und die Luftballonaktion bei der Entlassung der Viertklässler finanziert, durchgeführt oder organisiert.

„Wir hoffen aber noch, dass wenigstens kurz vor Weihnachten am 18. Dezember wieder ein besinnlicher Abend am Burgturm im Rahmen des lebendigen Adventskalenders möglich ist“, erklärt Marx.