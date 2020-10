Ein guter Familienplaner ist unverzichtbar

ARCHIV - Der Bürgermeister von Ascheberg, Bert Risthaus (CDU), schreibt am Freitag (03.09.2010) in der Theodor-Fontane-Hauptschule in Ascheberg-Herbern (Kreis Coesfeld) den Begriff "Profilschule" an eine Tafel. Zum kommenden Schuljahr dürfen in Nordrhein-Westfalen 17 Gemeinschaftsschulen an den Start gehen. Das gab Schulministerin Löhrmann (Grüne) am Freitag (21.01.2011) in Düsseldorf bekannt. Zwei von insgesamt 19 Anträgen konnten nicht genehmigt werden: eine Schule in Köln und eine im ostwestfälischen Altenbeken. An Gemeinschaftsschulen sollen alle Kinder zumindest in den Klassen 5 und 6 gemeinsam lernen. Die Schulen gehen als Modellversuch an den Start. Löhrmann will aber versuchen, die neue Schulform noch in diesem Jahr gesetzlich zu verankern. Für das Schuljahr 2012/13 gebe es von 40 Trägern Interesse an Gemeinschaftsschulen, sagte sie. Foto: Friso Gentsch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++