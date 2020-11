Die Kaufmannschaft Herbern Parat verkauft auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem SV Herbern wieder einen Herberner Adventskalender. Hinter seinen Türchen verbergen sich tolle Sachpreise. Er wird seit gestern zum Verkauf angeboten. Zur Verlosung stehen 100 Preise: Vom hochwertiger Grill, Schmuck, kleine Haushaltsgeräte, Gutscheine bis zur Kiste Bier ist alles dabei. Alle Preise sind von Herberner Unternehmen gestiftet. „Da ist für jeden etwas dabei“, versprechen die Kaufleute.

Die Regeln beim Adventskalender sind ganz einfach: Jeder Kalender (Preis: fünf Euro) trägt eine Losnummer von 1001 bis 1999. Hinter jedem der 24 Türchen warten jeweils vier Preise auf die glücklichen Gewinner. Die Lose behalten ihre Gültigkeit bis zum 31. Januar 2021. Somit ist niemand gezwungen, seinen Preis an dem Tag abzuholen, an dem seine Kalender-Nummer gezogen wird.

Welche Losnummer an welchem Tag was gewonnen hat, steht bis Ende Januar auf der Internetseite von Herbern Parat. Die Kalender eignen sich hervorragend als kleine Geschenkidee in der Vorweihnachtszeit, zumal der Erlös aus dem Verkauf wieder einem guten Zweck zugute kommt, empfiehlt die Kaufmannschaft.

Verkauft werden die Kalender ab Dienstag, im Schreibwarengeschäft Angelkort, im Lottogeschäft von Diana Närdemann, im Blumengeschäft Hönekop Herbern und dem Raiffeisen Markt an der Bernhardstraße. Am kommenden Samstag (7. November) sollen die Kalender zudem an einem kleinen Verkaufsstand vom SV Herbern sowie der Kaufmannschaft Herbern Parat vor dem Edeka-Markt Peschke sowie am Aldi Markt zu erwerben sein.