Im März hat die Gemeindeverwaltung das Projekt „Ich bin für dich DAH!“ gestartet, bei dem Helfer für Menschen in Quarantäne in der Gemeinde Ascheberg vermittelt werden. Im Laufe der Zeit hatten sich über 100 Bürger bereit erklärt, ehrenamtlich Unterstützung zu leisten, etwa durch den Einkauf von Grundnahrungsmitteln, Grundbedarfen und Medikamenten oder das Ausführen von Haustieren. „Es ist toll, dass so viele Menschen helfen wollen“, freut sich Bürgermeister Thomas Stohldreier. „Dieser Zusammenhalt ist eine große Stütze in schwierigen Zeiten.“

Da derzeit wieder vermehrt Personen in Quarantäne bleiben müssen, vermittelt die Verwaltung weiterhin ehrenamtliche Helfer an Menschen in häuslicher Quarantäne, die nicht auf familiäre oder nachbarschaftliche Hilfe zurückgreifenkönnen. Wer in Quarantäne ist und Hilfe benötigt oder wer helfen möchte, kann sich während der Öffnungszeiten des Rathauses unter der zentralen Telefonnummer 0 25 93/6 09 44 44, der E-Mail-Adresse dah@ascheberg.de oder per E-Mail-Formular auf der Gemeindeseite melden oder einen Brief schreiben an das Rathaus Ascheberg, Stichwort: DAH, Dieningstraße 7, 59 387 Ascheberg. Die Verwaltungsmitarbeiter benötigen dann die Kontaktdaten Name, Adresse, Telefonnummer und den Hilfebedarf oder das Hilfsangebot und prüfen bei den Hilfesuchenden, ob tatsächlich ein Quarantänefall vorliegt. Dann vermitteln sie nach Möglichkeit die passenden und Helfer. Durch die Kontaktaufnahme stimmen die Beteiligten der Weitergabe ihrer Kontaktdaten ausdrücklich zu.