Die gebürtige Aschebergerin Anja Wevers-Pralle nutzt jetzt wie schon im März die außergewöhnlichen Zeiten für außergewöhnliche Taten. Die 51-Jährige näht neben ihrem Job als Osteopathin und Heilpraktikerin unermüdlich Mund-Nasen-Masken. Ihre Arbeitsergebnisse gibt sie kostenlos weiter, hofft aber auf Spenden – bisher erfolgreich. Und genau diese Spenden gehen nach Sri Lanka, wo derzeit viele Menschen Hunger leiden. Nach einem Telefonat mit ihren Freunden Alli und Edna aus Sri Lanka war beim ersten Lockdown im März für Anja Wevers-Pralle klar, dass ihre Hilfe benötigt wird. Ihre Freunde betreiben in Sri Lanka eine Eco-Lodge und sind seit 15 Jahren aktiv in der Entwicklungshilfe tätig.

„Alli und Edna haben mir von der momentanen Situation in Sri Lanka erzählt, wo bereits seit Wochen eine Ausgangssperre herrscht. Da dort die meisten Menschen Tagelöhner sind, haben sie derzeit keine Einkünfte und leiden Hunger. Das ganze Land steht förmlich still, niemand darf zur Arbeit gehen. Unsere Freunde organisieren das Packen von Care-Paketen und versorgen so, als Gründer des Vereins New home Beruwala (NhB), die Familien mit den nötigsten Nahrungsmitteln“, erzählt die gebürtige Aschebergerin.

So beschloss Anja Wevers-Pralle Mund-Nasen-Masken für die Aktion „New home Beruwala“ zu nähen.

„Ich gebe diese kostenlos ab und freue mich über jeden Cent, der bei der kontaktlosen Abholung in der Spendenbox hinterlassen wird“, erklärt die ehrenamtliche Näherin. Dabei betont die 51–Jährige, dass der gesamte Betrag an den Verein geht. Das Material, die investierte Zeit und das Herzblut für die Aktion sind dabei ihr persönlicher Spendenbeitrag.

Seit dem Beginn der Pandemie sind bereits insgesamt 2788 Euro an Spendengelder zusammengekommen. Hiervon wurden bereits viele Care-Pakete an Bedürftige weitergegeben. „Ich mache weiter gerade jetzt wieder verstärkt und ich hoffe, dass wir wieder viele Unterstützer haben.“ Wer die Aktion von Wewers-Pralle unterstützen möchte, kann über Facebook und über www. naturamed-wevers.de mit der gebürtigen Aschebergerin Kontakt aufnehmen.