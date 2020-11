„Einen Kriminalroman in Anlehnung an ein ‚historisches‘ Verbrechen zu schreiben, ist immer eine große Herausforderung, die mit viel Recherchearbeit verbunden ist. Hier kam mir zugute, dass diese verschwundenen Gemälde tatsächlich Ende 2019 unter mysteriösen Umständen wieder aufgetaucht sind und es somit eine Reihe von Presseartikeln gab, die sich mit den Begebenheiten vor 40 Jahren beschäftigt haben“, erzählt die Herberner Autorin Renate Behr zu ihrem 13. Werner Krimi. In „Verhängnisvolle Erbschaft“ bekommt es Kriminalhauptkommissar Jens Wischkamp das erste Mal mit dem Thema Kunst oder Kunstraub zu tun.

Ariane Delgado lernt ihren Onkel Horst Pietusch erst spät kennen, heißt es im Klappentext. Er galt als „schwarzes Schaf“ der Familie, weil er mit einem Zirkus um die Welt gereist ist. Als er plötzlich stirbt, macht er Ariane zu seiner Alleinerbin. Er hinterlässt ihr ein schuldenfreies Anwesen in Werne an der Lippe, ein beträchtliches Barvermögen und etliche Antiquitäten und alte Gemälde.

Ariane, die als Restauratorin arbeiten möchte, entdeckt, dass einige der Bilder nicht auf legalem Weg erworben wurden. Um nicht selbst der Hehlerei bezichtigt zu werden, übergibt sie fünf Gemälde an das Bundeskriminalamt. Es handelt sich dabei um Werke, die 1979 beim spektakulärsten Kunstraub in der ehemaligen DDR aus dem Museum Schloss Friedenstein in Gotha entwendet wurden.

Aber es gibt jemanden, der Anspruch auf die Kunstwerke erhebt und Ariane mit anonymen Drohungen überschüttet. Sie wendet sich an die Polizei und bittet um Hilfe. Als die junge Frau kurz darauf spurlos verschwindet, fürchten Jens Wischkamp und seine Kollegen um ihr Leben. Denn es ist ausgeschlossen, dass sich das BKA dazu erpressen lässt, die Bilder im Austausch gegen Ariane Delgado herauszugeben. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

„Die Werne-Krimis erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und ich hoffe, dass sich der aktuelle Roman da nahtlos einfügen wird“, erklärt Behr. Ob ihr gewöhntes Angebot in der Bücherhütte auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr funktionieren wird, ist ungewiss.

Wer sich schon vorher ein Exemplar sichern möchte, bekommt es auf jeden Fall bei Bücher Beckmann oder direkt bei der Autorin, gern auch signiert mit Widmung. Bestellungen können über die E-Mail-Adresse behr-werne@t-online.de aufgegeben werden. Mehr Informationen zu den Werne-Krimis gibt es auf www.werne-krimi.de.