„Eindrücke sind oft sehr subjektiv“

Zehn Quadratmeter Verkaufsfläche für einen Kunden: Seit einer Woche gelten auch für den Einzelhandel in der Gemeinde Ascheberg schärfere Corona-Regeln, die Menschen den notwendige Abstand einhalten lassen können. Nach dem Besuch eines Geschäftes beklagt sich ein Bürger über „viel, zu viele Leute im Geschäft“ und einen erfolglosen Anruf beim Ordnungsamt der Gemeinde: „Dort hat man sich dafür gar nicht interessiert.“ Registriert hat man die Beschwerde dort allerdings, wie Leiter Rolf Kehrenberg erklärt: „Ich haben unseren Ordnungsdienst dort vorbeigeschickt. Es waren 33 Kunden im Geschäft. Es dürfen deutlich mehr sein.“

Seit es Corona-Schutzverordnungen gibt, haben die Anruf in der Ascheberger Ordnungsbehörde zugenommen. Ihre Zahl ist mit dem Infektionsgeschehen vergleichbar. Im Frühjahr gab es viele Beschwerden, im Sommer war es vergleichsweise ruhig und jetzt zieht es deutlich wieder an. Und Kehrenberg hat einen sehr exklusiven Blick auf die Klagen. So berichtet er: „Da ruft mich jemand an, in dem Geschäft X würden die Abstände nicht eingehalten, er fahre jetzt zum Geschäft Y, weil es dort viel besser sei. Zwei Tage später ruft mich jemand an, der genau das Gegenteil sagt. Er habe bisher immer im Geschäft Y eingekauft, fühle sich aber nun im Geschäft X wohler.“ (Die Redaktion hat in dem Zitat die realen Geschäftsnamen mit Geschäft X und Y ersetzt.)

Dieses Beispiel aus der Amtspraxis macht deutlich, dass den Anrufen subjektive Eindrücke zugrunde liegen. Dem hält Kehrenberg das Ergebnis der amtlichen Kontrollen entgegen: „Seit Corona die ersten Maßnahmen erfordert hat, sind wir unterwegs und schauen uns um, ob die Regeln eingehalten werden. Wir haben bisher im Einzelhandel noch nicht erlebt, dass Geschäfte zu voll sind.“ Oft, so Kehrenberg, werde zwischen Discountern und anderen Geschäften unterschieden, weil Lidl-Filialen etwa eine Security einsetzen würden. „Aber das ist nicht vorgeschrieben. Dann können wir es auch nicht verlangen“, sagt Kehrenberg, der bei den Discountern auch durch breitere Gänge ein anderes Wahrnehmen der Lage sieht, wie aus Telefonaten zu hören gewesen sei. Der Ordnungsamtsleiter verweist darauf, dass nicht nur sein Amt mit Einzelhändlern und Gastwirten in Kontakt ist: „Unsere Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch gibt alle Verordnungen weiter. Wenn bei ihr Tipps und Empfehlungen eingehen, reicht sie die auch weiter. Deswegen sind die Inhaber gut informiert.“

Kehrenberg hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie der subjektive Eindruck sich dem realen Geschehen annähern kann: „Ich halte es für eine gute Idee, wenn jeder Kunde einen Einkaufswagen mit in den Markt nehmen muss. Das ist im Moment zwar nicht verpflichtend, wird aber die Abstände im Markt vergrößern.“ Er wünsche sich, dass dies verpflichtend eingeführt werde. Sichtbar machen, dass nur eine begrenzte Zahl an Kunden in einen Laden dürften, könnten die Geschäfte auch durch weniger Einkaufswagen. Andersherum könne schließlich niemand erwarten, dass er bei einem Einkauf allein im Laden sei.