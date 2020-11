„Seid ihr auf dem Pferd hierher geritten?“, fragte Pastor Stefan Schürmeyer die Kinder am Sonntagnachmittag in der St. Lambertus-Kirche. „Nein“, lautete die einstimmige Antwort. Und auch einen Bettler hatte niemand unterwegs getroffen. Anders, als es einst dem römischen Soldat Martin geschehen war. „Aber das ist ganz ganz lange her“, erklärte der Pfarrer den Anwesenden, die anlässlich des Martinsfestes in die Kirche gekommen waren, um dort den Geist der Geschichte um die Mantelteilung zu verspürten. Der Nachbarschaft Westerbauer sei Dank. Denn die hatten sich für die vielen Kinder, die sonst immer zum St. Martinsspiel in die Westerbauer kommen, etwas überlegt.

„Wir haben noch vor dem zweiten Lockdown einen Film gedreht“, erzählt Simon Handrup . Philip Rabe hat dabei das Filmen übernommen, Andreas Meinardus den Zusammenschnitt. Das Projekt, das die Nachbarschaft für den Fall der Fälle realisiert hatte, kam nun voll zum Tragen. In der St. Lambertus-Kirche. Denn dort war ein großer Beamer aufgebaut worden, so dass alle das Martinsspiel im Rahmen eines kleinen Wortgottesdienstes auf digitalem Wege verfolgen konnten. Zu jeder der drei Vorstellungen waren nur 35 Familien unter den nötigen Corona-Bedingungen zugelassen. „Bei unseren Dreharbeiten hat uns auch die Jugendfeuerwehr Ascheberg geholfen. Sie hat die Szenerie professionell ausgeleuchtet“, bedankte sich Simon Handrup im Namen der Nachbarschaft bei den jungen Blauröcken.

Ein wenig anders war das St. Martinsfest aufgrund der Corona-Pandemie schon, allerdings wurde den Kindern und Eltern in der St. Lambertus-Kirche durch die Nachbarschaft Westerbauer und Pfarrer Stefan Schürmeyer eine schöne Zeit bereitet. Foto: Tina Nitsche

Christian Fränzer schlüpfte im Film in die Rolle des St. Martin, Tim Falke mimte den Bettler und Jürgen Tönies den Bischof. Und der kam dann am Sonntag auch in die Kirche. Schließlich wollten die Martinstüten am Ende der Veranstaltung noch verteilt werden. „Das gehört ja dazu“, so Handrup.

Die Nachbarschaft Westerbauer hatte alles bestens vorbereitet und viel Mühen auf sich genommen. „Das haben wir sehr gerne gemacht, denn auch für Kinder ist diese Zeit alles andere als einfach“, erklärte Alexandra Falke, die wie die anderen Nachbarn am Sonntag Dienst schob, um die notwendigen Corona-Regeln von Desinfektion bis hin zur Platzzuweisung zu gewährleisten. Pastor Stefan Schürmeyer vermittelte den kleinen Gästen zwischen Liedern und Film dann kindgerecht, was für eine wichtige Rolle die Geschichte von der barmherzigen Mantelteilung gerade in Zeiten wie diesen spielt.

St. Martin einmal anders, aber dennoch berührend: Der Initiative der Nachbarschaft Westerbauer sei Dank. Sie zauberte für eine kurze Zeit mit ihrer Idee ein wenig Licht ins Dunkel, auch wenn St. Martin, wie ursprünglich geplant, nicht mit dem Pferd zu Kirche geritten kam.