Am Dienstag (17. November) stellt der neu gewählte Ascheberger Gemeinderat die Weichen für seine Arbeit in den nächsten fünf Jahren. Die konstituierende Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle an der Nordkirchener Straße.

Der 30-köpfige Rat wird zuerst die Regularien abarbeiten, also den Bürgermeister, drei ehrenamtliche Stellvertreter und die Ratsmitglieder in das Amt einführen und vereidigen beziehungsweise verpflichten. Inzwischen liegt auch ein Vorschlag vor, welche Ausschüsse gebildet und wie sie besetzt werden. Hatte in der vergangenen Legislaturperiode die CDU in allen Ausschüssen die absolute Mehrheit, ist sie nach dem Wahlergebnis aus dem September nicht mehr gegeben. Alle Ausschüsse sind – wie 2009 bis 2014 – mit einer geraden Personenzahl bestückt. Eine Ausnahme bildet der Haupt- und Finanzausschuss, in dem – Kraft seines Amtes – der Bürgermeister Vorsitzender ist. Die Inhalte, die von den Ausschüssen bearbeitet werden, haben sich teilweise verändert. So wird es einen neuen Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss geben. Damit wird das Thema Umwelt aus dem Bau- und Planungsausschuss herausgenommen, die stets überfrachtete Tagesordnung könnte etwas schlanker werden. Nicht mit im Tableau der Verwaltungsvorlage ist der Wirtschaftsförderungsausschuss zu finden. Die Wirtschaftsförderung wandert in den Haupt- und Finanzausschuss. Ein Vorteil: Alle Mitglieder sind auch in der Gesellschafterversammlung der AGEG aktiv und damit ohnehin in Sachen Betriebsansiedlungen informiert. Die Mobilität gibt dem neuen Ausschuss einen Teil des Namens.

Aus dem Schul- und Kulturausschuss wird der Bildungs- und Kulturausschuss. Alle Kindergartenfragen werden aus dem Jugend-, Senioren- Sozial- und Sportausschuss in dieses Gremium verwiesen.

Zu den Besonderheiten gehört, dass der fraktionslose Hubertus Beckmann (vormals Grüne) als sachkundiger Bürger, also ohne Stimmrecht, im Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss mitwirkt. Sein Austritt aus der Grünen-Fraktion kostet der drittstärksten Kraft im Rat vermutlich den Zugriff auf einen Ausschussvorsitz, den eine Vierer-Fraktion gehabt hätte.