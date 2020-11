Der Ascheberg-Gutschein ist weiterhin online auf www.ascheberg-gutschein.de erhältlich, die Rabatt-Aktion endete aber am Samstag. „Das Sponsoring-Budget von 25 000 Euro ist nun, vier Wochen nach Verkaufsstart, aufgebraucht“, erklärt Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch . In den Verkaufsstellen bei Ascheberg Marketing und Schreibwaren Angelkort sind die Ascheberg-Gutscheine jedoch weiterhin in den Werten zehn Euro, 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro erhältlich. Sie eignen sich besonders als Geschenk zu Weihnachten, da sie in über 50 Akzeptanzstellen im gesamten Gemeindegebiet eingelöst werden können. „Von 1600 verkauften Gutscheinen wurde rund die Hälfte bereits vor Ort wieder eingelöst“, erklärt Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch. „Damit sind bei einem Gesamtumsatz von über 150 000 Euro bereits rund 50 000 Euro im Handel entwertet worden.“

Die Organisatoren des Ascheberg-Gutscheins, die Gemeinde und Ascheberg Marketing sowie die Gewerbevereine Pro Ascheberg und Herbern Parat bieten Firmen die Möglichkeit, steuerfreie Ascheberg-Gutscheine im Wert von 44 Euro als Weihnachtsgeschenke an ihre Mitarbeiter zu verschenken. Betriebe, die diese Gutscheine an ihre Beschäftigten verschenken möchten, können die Gutscheine noch bis 15. November bei Ascheberg Marketing bestellen unter 0 25 93/6 09 13 00 oder info@ascheberg-marketing.de. Die Geschenkgutscheine erhalten die Firmen dann ab dem 2. Dezember.