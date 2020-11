Die Erinnerung an die jüdische Geschichte in der Gemeinde Ascheberg aufrecht erhalten: Das ist das Ziel der des SPD-Ortsvereins Ascheberg. Am Montagabend erinnerten Birgit und Hubertus Homann an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Damals brannten in Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte wurden geplündert. Auch im sonst so beschaulichen Herbern passierte das Unfassbare.

An der Bernhardstraße, kurz vor der Einmündung der Merschstraße, wo vier Steine aus Messing in den Bürgersteig eingelassen sind, standen das Haus und der Landmaschinenhandel der jüdischen Familie Samson.

Ernst Samson hatte nie damit gerechnet, von den Nazis verhaftet zu werden, da er im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war.

Dennoch wurde die Familie Samson in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 Opfer von SS-Leuten, die erst in Werne, danach in Drensteinfurt und auf dem Rückweg dann in Herbern jüdische Mitbürger überfielen, auf widerliche Art und Weise demütigten und misshandelten, sowie deren Wohnungen und Geschäfte verwüsteten.

Die Stolpersteine tragen die Namen der Eheleute Ernst und Emma Samson (geborene Meyer) und ihrer beiden Töchter Margret und Gerda.

Coronabedingt muss die übliche, größere Gedenkveranstaltung an den Stolpersteinen in diesem Jahr ausfallen. Das Ehepaar Homann legte aber Blumen und Kerzen an die Gedenkstätte nieder . „Es ist wichtig, dass wir erinnern. So etwas darf nie wieder passieren“, sagte Birgit Homann.