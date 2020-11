Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel. Wenn es trotzdem kracht, wird oft die Frage gestellt, ob vorher an der Unfallstelle nicht schon ein Tempolimit, ein Stoppschild oder eine andere Maßnahme nötig gewesen wäre. Die Frage nach den Unfallschwerpunkten musste viele Jahre die Polizei des Kreises Coesfeld beantworten. Weitgehend unbekannt ist ein neues Angebot der Landesstatistiker aus dem Sommer dieses Jahres, das für mehr Transparenz beim Unfallgeschehen sorgt.

Auf welchen Straßen in Nordrhein-Westfalen ereigneten sich besonders viele Verkehrsunfälle? Wo gab es Unfälle mit Verkehrstoten? Wo sind Fahrradfahrer besonders häufig verunglückt? Diese und weitere Fragen beantwortet der vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen entwickelte interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die im Unfallatlas visualisierten Unfalldaten wurden jetzt mit den Ergebnissen des Jahres 2019 aktualisiert – erstmals sind auch Angaben für NRW verfügbar. Und damit lässt sich auch nachvollziehen, ob es im vergangenen Jahr an einer Stelle in der Gemeinde Ascheberg besonders viele Unfälle mit Personenschaden gab. Tatsächlich findet sich nur eine Stelle mit gelber Farbe. Unfälle sind mit roten Punkten markiert. Ein Unfall ist mit einem Strich in lila auf der Straße zu erkennen. Bei zwei Unfällen wird blau verwendet. Gelb kommt bei drei bis fünf Unfällen zum Zuge. Normalerweise sind es gerade Striche, die im Unfallatlas zu erkennen sind. Die gelbe Farbe ist aber als Kreis zu sehen, denn die Stelle ist der Kreisverkehr Münsterstraße/Ascheberger Straße und Bernhardstraße in Herbern.

Der Unfallatlas dokumentiert, dass die Freiwillige Feuerwehr häufig auf die Autobahn 1 zum Einsatz gefahren ist, denn dort bilden Unfälle fast eine Perlenkette. Das gilt auch für die Ortsdurchfahrt in Herbern.

Älter als der Unfallatlas ist die Statistik der Polizei, die jedes Jahr das Geschehen aus dem Vorjahr zusammenfasst. Dort waren jeweils Gemeindezahlen zu finden. Der interaktive Atlas ermöglicht den Blick auf die Orte. So finden sich in Davensberg für 2019 genau fünf Unfälle mit Personenschäden.

Möglich ist der Unfallatlas geworden, weil die Polizei bei der Unfallaufnahme auch die geografischen Koordinaten des Unfallortes erfasst. Sie werden aufbereitet und anschließend im Unfallatlas dargestellt. Da Nordrhein-Westfalen erst seit 2019 dargestellt wird, lässt sich nicht feststellen, ob Unfälle über die Jahre an immer den gleichen Stellen passieren. Das wird sich künftig ändern. Und im Ergebnis bleibt es dabei: Jeder roter Punkt ist ein Unfall zu viel.