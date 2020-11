Am Freitag (13. November) erstrahlt die St. Lambertus-Kirche Ascheberg von 18 bis 20 Uhr wieder im heimeligen Kerzenlicht, denn die Herbstausgabe des bewährten Gebetsabends steht an. Ralf Wehrmann aus dem Vorbereitungskreis äußert sich wie folgt dazu: „Angesichts der unsicheren gesundheitlichen Lage fallen derzeit viele Veranstaltungen aus, nicht nur rund um unsere drei Kirchtürme. Beim ‚Abend des Lichts‘ handelt es sich allerdings nicht um eine Vereinsversammlung mit Tagesordnung oder gar eine gesellige Party zur persönlichen Belustigung. Im Mittelpunkt des gewohnt stillen Gottesdienstes steht die beleuchtete Monstranz vorne auf dem Altar, von der sehr viel Ruhe ausgeht. Diese Nachdenklichkeit brauchen wir in diesen Wochen ganz besonders. Jeder, der teilnehmen möchte, hat gewiss ein persönliches oder allgemeines Anliegen, über das er nachdenken möchte, das in Form einer Kerze auch über seinen Weggang hinaus noch weiter brennt. Diese Gebetsanliegen können wie üblich auf die ausliegenden farbigen Zettel geschrieben und nach vorne gebracht werden. Es erscheint den Verantwortlichen und dem Seelsorgeteam gerade in dieser vielleicht bedrückenden Situation wichtig, ein entsprechendes Angebot in der Kirche für Interessierte zu machen. Der letzte „Abends des Lichts“ am 13. März ist 90 Minuten vor Beginn abgesagt worden, diesmal soll er allerdings stattfinden.“

Das bewährte Konzept ist den aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen angepasst worden. Es gibt kleinere Einschränkungen, die für den Besuch wichtig sind: Am Haupteingang im Turm gibt es einen getrennten Ein- und Ausgang, über den auch die zulässige Anzahl zeitgleich Anwesender von maximal 50 Personen geregelt wird. Dort stehen Handdesinfektionsspender zur Verfügung. Es gilt das System der Kontaktdatenerhebung, wie es sich für die allgemeinen Gottesdienste der Pfarrei seit sechs Monaten bewährt hat. Ein Mundschutz ist während der gesamten Anwesenheit im Kirchenraum vorgeschrieben.

Mit Rücksicht auf weitere Interessenten sollte der persönliche Gebetsaufenthalt nach eigenem Ermessen zeitlich begrenzt werden. Chorgesang wird es aus aktuellen Erwägungen dieses Mal nicht geben, verschiedene Musiker spielen zwischen den Texten meditative Stücke. Statt der üblichen Einzelsegnung gibt es ein Gebet zum Mitnehmen für den Nachhauseweg.