Die Eurobahn hat in dieser Woche ihr Softwareproblem gelöst. An den Bahnhöfen und in den Apps wird wieder die richtige Abfahrtszeit bekanntgegeben. Für einige Tage suggerierten Internet und Anzeigen spätere Abfahrten .

Bei der Kontroll-Visite auf dem Bahnhof Ascheberg war aber das ganze Dilemma der Eurobahn zu sehen. Die Züge passierten hier einander, weil sich unpünktlich waren. „Verspätungsabbau aus vorheriger Fahrt“ hieß es bei Twitter. Dort ist auch dokumentiert, dass verkürzte Züge unterwegs waren. Mittags war beispielsweise die Fahrt nach Münster betroffen. Dazu fielen Fahrten aus, weil kurzfristig Personal ausgefallen war. Und auch die Deutsche Bahn trug mit Problemen an der Strecke zwischen Lünen und Dortmund zum Pendlerfrust bei.