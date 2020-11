Die Pfarrei St. Lambertus trauert um Pater Heinz Klapsing, der von 2009 bis 2013 in der Pfarrseelsorge St. Benedikt tätig war. Der Verstorbene wurde am 26. Dezember 1938 in Gelsenkirchen geboren. Im März 1959 begann sein Noviziat in der Ordensgemeinschaft von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens in Burgbrohl. Klapsing wurde am 24. Juli 1965 in Simpelveld/NL zum Priester geweiht. Über Jahrzehnte arbeitete er in Pirmasens, bevor er im Herbst 1995 nach Kloster Arnstein an der Lahn versetzt wurde. 2009 kam Pater Heinz nach Werne, um die Leitung unseres dortigen Konvents zu übernehmen. Er genoss es Seelsorge in Herbern machen zu können ohne Leitungsverantwortung zu haben, einfach so den Menschen zugewandt, Zeit zu haben für die Mitbrüder und die Menschen in der Pfarrgemeinde. Pater Heinz Klapsing ist am 4. November verstorben und am Dienstag in Werne beigesetzt worden.