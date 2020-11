Wie in jedem Jahr stehen die Eltern und Grundschulkinder des vierten Jahrgangs vor der wichtigen Entscheidung, an welcher Schule es nach den Sommerferien weitergehen soll. In diesem Jahr ist es nicht möglich, die Schulen zu besuchen und sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. Das Schulteam der Profilschule geht deshalb neue Wege: Der Schulrundgang kann wie geplant am 21. November stattfinden – in diesem Jahr allerdings digital!

„Zu unserer Schule passt das sehr gut“, so Schulleiter Jens Dunkel , „wir sind nicht nur mit modernster Technik ausgestattet, sondern legen auch sehr viel Wert darauf, unseren Schülern Medienkompetenz zu vermitteln.“ Alle Lehrkräfte nutzen mittlerweile ein schuleigenes iPads. Und so entsteht zurzeit eine Vielzahl kleiner Schulfilme – von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften selbst gemacht.

Willkommen-Video ist schon verfügbar

Mia Akis und Franziska Kneilmann, zwei Schülerinnen der Jahrgangsstufe sieben, haben ein Begrüßungsvideo für die Grundschüler und deren Eltern gedreht. Dieses Video kann man beispielsweise auf der Homepage der Profilschule auf einer großen Übersicht abrufen.

Auf dieser Übersichtskarte – die ab Samstag (21. November) auf der Homepage der Schule erscheint, finden sich noch zahlreiche andere Kurzfilme, die man bequem von zuhause aus anschauen kann.

„Wenn ihr euch die einzelnen Filme anschaut, dann seid ihr informiert!“ verspricht Mia Akis interessierten Viertklässlern. Und Simone Lütkenhaus, didaktische Leiterin, ergänzt: „Die Filme bieten einen guten Einblick in den Alltag unserer Schule. Nicht nur der Fachunterricht wird gezeigt, man kann auch erfahren, wie die Mittagspause gestaltet ist oder welche Angebote es für leistungsstarke Schüler im Bereich Sprache, Naturwissenschaften oder Musik gibt.“

Profilschule ist digital gut unterwegs

Viele Türen lassen sich also ab Samstag virtuell öffnen: Egal ob Klassenraum, Mensa, Musikraum oder Sporthalle – man kann die Profilschule ganz ausgiebig erkunden! Franziska verspricht noch eine ganz besondere Überraschung. Ein kleines Musikvideo fordert dazu auf, sich an einem Spiel zu beteiligen – selbstverständlich gibt es auch etwas zu gewinnen! Franziska grinst und hofft, dass viele Grundschulkinder das liebevoll gestaltete Video entdecken werden und sich am Spiel beteiligen.

Wer jetzt neugierig geworden ist und nicht bis zum 21. November warten möchte, kann sich das Begrüßungsvideo schon vorab im weltweiten Netz anschauen. Dazu muss man nur mit der Kamera auf dem Handy den QR-Code – im Bild zu finden – scannen.