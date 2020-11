Rund 20 Minuten haben vier Unbekannte am Mittwoch gebraucht, um Beute in einem Supermarkt an der Lüdinghauser Straße zu machen. Zwischen 19.45 und 20.10 Uhr, berichtet die Polizei, hielten sich die Männer in dem Geschäft auf. Während drei der Täter Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelten, begab sich ein vierter in den Mitarbeiterbereich. Von da stahl er unter anderem Handys und Zigaretten. Er flüchtete durch ein Fenster, während das Trio den Supermarkt über den Ausgang verließ. Zeugen beschreiben drei der Täter wie folgt: Eine Person war etwa 1,65 Meter groß, rund 50 Jahrealt, sprach Englisch mit Akzent und war dunkel gekleidet. Die zweite Person war 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, braune Augen, englisch, Stimme mit Akzent, schwarze Jeans und Basecap. Die dritte Person war etwa 1,85 Meter große, 50 bis 55 Jahre alt, graue Haare, Brille, dunkle Kleidung, Handtasche, Englisch mit Akzent gesprochen. Von der vierten Person ist keine Beschreibung vorhanden. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 0 25 91/79 30 zu melden.