Corona bedingt wurden in diesem Jahr alle Martinsumzüge abgesagt. Auch in der Gemeinde sind die Kinder mit ihren Laternen in diesem Jahr nur durch ihre Gärten gezogen. Doch ganz ohne den heiligen Martin ging es einfach nicht. Mit rotem Mantel und auf dem Rücken ihres Pferdes begeisterte Tanja Schäper am Mittwoch die Bewohner des Malteserstiftes St. Benedikt als St. Martin mit einer kleinen Stippvisite.

Heimleiterin Nicole Fischer freute sich sehr über die gelungene Premiere. „Eine tolle Aktion, die auch von den Bewohnern gut angenommen worden ist“, sagte sie. Schäper arbeitet in der Pflegeeinrichtung, die Idee wurde dann im Team geboren und in die Tat umgesetzt. „Ich hab ein tolles Team“, betonte die Heimleiterin.

Nach vier Runden über die Zufahrt zum Malteserstift gab es auch ein kleines Martins-Spiel. Heiner Schulze-Horn spielte hierbei den Bettler. Einige Bewohner an den Fenstern klatschten anschließend Beifall. Die Herzlichkeit ist in diesen Tagen gerade für Senioren wichtiger denn je.