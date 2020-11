In Ascheberg unterstützt die Polizei das Ordnungsamt ab sofort bei den Corona-Kontrollen. Das haben Ordnungsamt und Polizei in dieser Woche vereinbart. Die gemeinsamen Kontrollen werden regelmäßig stattfinden, insbesondere auf dem Wochenmarkt, an bekannten Treffpunkten oder an Bushaltestellen. Auch bei spontanen Einsätzen steht die Polizei dem Ordnungsamt zur Seite. „Die Mehrheit der Bürger hält sich jedoch sehr gut an die gültigen Vorschriften“, betont der Leiter des Ordnungsamtes, Rolf Kehrenberg. Eine erste gemeinsame Kontrolle hat am Donnerstag auf dem Wochenmarkt stattgefunden.