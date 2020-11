Thomas Stohldreier ist von den Menschen zum hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Ascheberg gewählt worden. Wenn er bei der konstituierenden Ratssitzung am Dienstag (17. November) ab 18 Uhr in der Sporthalle Nordkirchener Straße als Bürgermeister in sein Amt eingeführt und vereidigt worden ist, steht die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreterinnen an. Nach WN-Informationen wird sich ein Trio zur Wahl stellen, das viel Erfahrung für die Aufgabe mitbringt: Maria Schulte-Loh , Martina Bünnigmann (beide CDU ) und Petra Haverkamp ( SPD ). In dieser Konstellation waren sie in der vorletzten Legislaturperiode von 2009 bis 2014 aktiv. Ihre Erfahrungen sind aber reichhaltiger.

Das Amt der ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister ist mit dem Abschaffen der Doppelspitze aus hauptamtlichem Gemeindedirektor und ehrenamtlichem Bürgermeister geschaffen worden. In Ascheberg war das 1997 mit der Wahl von Dieter Emthaus, der das Duo Bernhard W. Thyen und Heiner Knepper ablöste, der Fall.

Die bisherigen Ehrenamtler 1997: Helmut Grube, Dieter Heineke (ab 13. März 1998 Martina Bünnigmann), Anne-Marie Bickenbach.1999: Martina Bünnigmann, Helmut Grube, Maria Schulte-Loh.2004: Maria Schulte-Loh, Martina Bünnigmann, Annemarie Bickenbach.2009: Maria Schulte-Loh, Martina Bünnigmann, Petra Haverkamp.2014: Maria Schulte-Loh, Stefan Jehle (ab 8. Mai 2018 Bernhard Pettendrup), Petra Haverkamp. ...

Maria Schulte-Loh ist seit 21 Jahren als stellvertretende Bürgermeisterin aktiv. Für Petra Haverkamp wird es die dritte Amtszeit in dieser Funktion sein. Beide waren in der abgelaufenen Wahlperiode in diesem Amt aktiv. Martina Bünnigmann nahm hingegen 2014 aus privaten Gründen eine Auszeit von der Politik. Jetzt feiert sie mit der Rückkehr in den Gemeinderat ein doppeltes Comeback, denn sie stellt sich am Dienstag als stellvertretende Bürgermeisterin zur Wahl. Das war sie erstmals 1989, damals noch in der anderen Version als Stellvertreterin des ehrenamtlichen Bürgermeisters Dieter Heineke. Nach dem Wahldebakel der CDU im Jahr 1994 trat sie in die zweite Reihe zurück. Durch den zu frühen Tod Heinekes kehrte sie 1998 in dieses Amt zurück und blieb es bis zum Ausscheiden aus dem Rat im Jahr 2014.