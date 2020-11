Freitag, der Dreizehnte! Für die Davensberger ist das kein Unglückstag. Im Gegenteil. Am 13. November endete die Fahrt über Umleitungen nach Amelsbüren. Der Kreis Coesfeld als Bauherr des ersten Abschnitts eines Radweges auf der Veloroute nach Münster hat die Strecke nach 282 Tagen wieder für den Verkehr frei gegeben. Der kurze Weg zum Sportplatz ist nach gut neun Monaten wieder möglich. Ursprünglich hatte der Kreis als Bauherr ein Ende der Arbeiten im Juni vorgesehen. Zwischendurch war die Baustelle über Wochen verwaist.

Der Kreis Coesfeld teilt mit, dass lediglich noch kleinere Restarbeiten in den Seitenräumen zu erledigen sind, die aber keine Vollsperrung mehr erfordern. Des Weiteren sei die Fahrbahnmarkierung als abschließende Leistung noch aufzubringen. Sofern es die Witterung ermögliche, erfolge dies noch in den nächsten Tagen, andernfalls erst im kommenden Frühjahr. Größtes Bauwerk war die Brücke über den Emmerbach, die erneuert wurde, weil Durchflusspro­bleme zu beseitigen waren.

Mit dem neuen Radweg an der K 39 wurde ein Teilstück der Veloroute zwischen Ascheberg und Münster und mit dem kurzen Radweg an der K 40 die Anbindung bis an den Sportplatz Davensberg hergestellt. Der Radweg an der K 39 ist der erste Radweg an einer Kreisstraße im Kreis Coesfeld, der nach den Standards für Velorouten in der Stadtregion Münster mit einer Breite von drei Metern errichtet wurde, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Das nächste Teilstück ist für das nächste Jahr geplant, wenn die neue Brücke über die Autobahn 1, die bekanntlich sechsspurig ausgebaut wird, erstellt wird. Dann ist es möglich einen ausreichend breiten Radweg über die Brücke zu führen. Ein dritter Bauabschnitt sieht den Lückenschluss bis zum Radweg aus Amelsbüren an der Einmündung der Straße „Zum Klosterholz“ vor.

Die weiteren Absichten beschreibt der Kreis so: Nun sollen kontinuierlich in den nächsten Jahren die Velorouten zuständigkeitsübergreifend durch neue Radwege vervollständigt oder bestehende Radwege auf den Veloroutenstandard, der unter anderem eine reflektierende Randmarkierung zur besseren Orientierung bei Dunkelheit vorsehe, ausgebaut werden.

„Ich freue mich, dass wir mit dem ersten Veloroutenabschnitt im Kreis Coesfeld einen wichtigen Meilenstein hin zu einer noch attraktiveren Radverkehrsinfrastruktur setzen können. Direkte, komfortable und gut ausgebaute Radwegeverbindungen werden vielen Pendlerinnen und Pendlern den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad oder Pedelec deutlich leichter machen“, ist sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sicher.