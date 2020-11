Unbekannte haben in Ascheberg die Scheiben von drei Autos eingeschlagen. In einem Fall ist eine Handtasche gestohlen worden. Auf einem Parkplatz an der Lüdinghauser Straße haben die Täter die Windschutzscheibe eines grauen Skoda Octavia auf Höhe der Beifahrerseite eingeschlagen. Zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag schlugen sie zu. An einem roten Ford Fiesta haben Unbekannte die Front- und die Heckscheibe eingeschlagen. Zudem haben sie das Dach zerkratzt und eine Transportbox für Hunde beschädigt. Die Tatzeit liegt hier zwischen 16 Uhr am 8. November und 8 Uhr am vergangenen Sonntag. Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen beiden Taten für möglich. Eine Handtasche, die auf der Rückbank eines weißen BMW 118d lag, haben Unbekannte am Sonntag erbeutet. Zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand der K15 auf Höhe eines Waldabschnittes. Ob ein Zusammenhang mit den beiden anderen Taten besteht, prüft die Polizei. Sie weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto bleiben sollen. Auch vermeintliche Verstecke, wie der Raum unter dem Sitz, sind nicht sicher. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 0 25 91/79 30 zu melden.