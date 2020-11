Ein willkommener Lichtblick

Ja, diese Zeit, sie ist turbulent und die Situation momentan alles andere als einfach. Viele wünschen sich einen Lichtblick am Ende des Tunnels. Am Freitagabend haben sie ihn Mitten in der Pandemie gefunden. Wenigstens für einen Moment. Der Abend des Lichts lockte ganze Generationen in die Kirche. Und da war vor allem eines zu spüren: Dankbarkeit. „Wir haben so gehofft, dass dieser Abend des Lichts stattfindet, nachdem er im Frühjahr ja Corona bedingt ausfallen musste und wir sind überglücklich, dass es heute hier geklappt hat“, sprach da eine Besucherin wohl vielen aus der Seele.

Natürlich war diese mittlerweile traditionelle Veranstaltung ein wenig anders. Denn für die Initiatoren galt es das Hygienekonzept umzusetzen, um den Abend des Lichts zu ermöglichen. Das aber bewältigte das Team rund um Küsterin Roswitha Krebs mit Bravour.

„Ob Corona oder nicht, eines ändert sich nicht, Gottes Liebe zu den Menschen, die bleibt immer gleich“. Wohltuende Worte vom Pastoralreferenten Ralf Wehrmann, die eingangs im wahrsten Sinne des Wortes sanft die leuchtende Stille durchbrachen. Die Menschen fühlten sich geborgen angesichts der besonderen Atmosphäre in der Kirche. Einkehr halten, für eine kurze Zeit zur Ruhe kommen, „und vor allem auch dankbar sein“, verriet eine andere Besucherin. Die Menschen, die den Weg in die St. Lambertus Kirche zum Abend des Lichts fanden, landeten in einer anderen Welt. Einer, in der leise Orgelklänge, ein Meer aus Kerzenlicht und wohltuende Ruhe dominierten. Und da war sie plötzlich da, die Zeit für Einkehr und Stille, die nur ab und an unterbrochen wurde von Gebetsimpulsen oder leisen musikalischen Klängen. Die Menschen ließen los. Einige hielten die Augen geschlossen, andere Blicke versanken im Kerzenschein. Jeder war irgendwo hin unterwegs, mal zu sich selbst, mal einfach nur auf einer wohltuenden (gedanklichen) Reise. Mal kürzer, mal ein wenig länger. Denn damit möglichst viele in den Genuss dieser kurzen Einkehr kamen, nahmen die Menschen Rücksicht und dehnten ihre Aufenthalte in der Kirche nicht aus. „Und das war wirklich schön, denn im Gegensatz zu sonst, konnte aufgrund der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Menschen in die Kirche“, so Roswitha Krebs. Kaum einer versäumte es bei seinem Aufenthalt im Schein des Kerzenlichts auch Wünsche und Gebete niederzuschreiben. Diese landeten dann in der Box, die inmitten des Kerzenmeers vor dem Altar ihren Platz hatte und die dann zu den Klarissen ins Kloster nach Senden verbracht wird, wo die Gebetschwestern für die Gemeinschaft beten. Und nicht selten landete da dann wohl auch ein Dank auf dem Kärtchen, wie so mancher verriet. Einen Dank vor allem für einen ganz besonderen Abend am Freitag den 13. November im Jahr 2020. Einem Jahr, das alle vor große Herausforderungen stellt und am Freitagabend so vielen Menschen einen Lichtblick schenkte.