Das Baugebiet Königsallee hat beim Vermarkten viel Geld in das Gemeindesäckel gespült. Je mehr Häuser aus dem Boden gewachsen waren, desto stärker wurde die Nachfrage nach Kindergartenplätzen in der Ortschaft Ascheberg. Jetzt klopfen die ersten Kinder aus dem Gebiet an die Tür der Lambertus-Grundschule.