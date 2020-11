In Lockdown-Zeiten freuen die Menschen sich auch über kleine Dinge. Beispielsweise über den Einsatz von Pro Ascheberg. Denn die Kaufmannschaft packte am Wochenende vor dem ersten Advent an, um das Dorf weihnachtlich zu schmücken. Es wurden an den Straßen Tannenbäume angebracht und Weihnachtssterne aufgehängt. Ein bisschen Flair soll zu Balsam für die Corona-geplagte Seele werden.