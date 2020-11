Der erste Prototyp des Ascheberger Fahrradpollers, der im Arbeitskreis Mobilität beschlossen wurde, steht nun testweise vor der Rathaus-Nebenstelle an der Bultenstraße 1. Hergestellt hat ihn die Firma Othmerding Maschinenbau in Davensberg in enger Zusammenarbeit mit der Tiefbauabteilung der Gemeindeverwaltung.

„Wir wollten ein schickes Design finden, das sich gut in unseren Ort einfügt“, erklärt Jan Rohlmann von der Tiefbauabteilung. Zudem sollte der 90 Zentimeter hohe Fahrradständer praktisch und stabil sein. Und er ist mit klar verständlichen Piktogrammen verziert: dem Wappen der Gemeinde Ascheberg und einem Fahrradsymbol. „Außerdem verfügt der Poller über abgerundete Kanten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren“, ergänzt Rohlmann. Die Befestigung am Boden erfolgt nach dem gleichen System, wie bei den übrigen Schildern und Straßenmöbeln im Ort, so dass die Mitarbeiter des Bauhofs die Poller leicht auf- und abbauen können. Im Schadensfall kann der Fahrradständer rasch nachlackiert werden.

„Wir haben zunächst zehn Fahrradpoller produziert“, erklärt Reinhard Mersmann, Entwicklungsingenieur der Firma Othmerding Maschinenbau. Diese werden voraussichtlich ab Januar am Rathaus installiert. Anschließend werden die Poller auch in den Ortskernen aufgestellt, etwa an der Sandstraße und auf den neugestalteten Plätzen. Zunächst beseitigen die Mitarbeiter des Bauhofs jedoch noch die letzten Barrieren im Straßenraum, die der Arbeitskreis Inklusion bei Rundgängen festgestellt hatte, teilt die Gemeinde mit.