Ehrenamtliche des DRK versorgen Menschen in Quarantäne

Ascheberg -

Von Siegmar Syffus

Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Ascheberg-Davensberg versorgen in allen Ortsteilen Menschen in Quarantäne mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs. Besonders willkommen ist die Hilfe, seitdem jetzt auch in einer Flüchtlingsunterkunft eine Corona-Infektion aufgetreten ist.