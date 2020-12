Auf dem St. Benedikt-Kirchplatz steht seit Samstag ein drei Meter hoher Wunsch-Tannenbaum aus Holz. Geschmückt werden soll dieser mit Wunschzetteln, aber er darf auch mit Baumschmuck oder Tannengrün behangen werden. Dazu werden Wunschpaten gesucht,die Wünsche erfüllen.

Die Idee vom Wunschtannebaum hatte der Vorsitzende der Nordicker Schützen Frank Holtrup beim letzten Treffen zum Weihnachtsbasar. Die Veranstaltung ist aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen und mit dieser Tanne soll ein Zeichen gesetzt werden. „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Holtrup. Mithilfe von Jörg Frigge, Mitgliedern des Horner Schützenvereins und Bernhard Kruckenbaum vom gleichnamigen Garten-Landschaftsbau wurde die drei Meter hohe Holztanne passend zum ersten Adventssonntag aufgestellt. Das anfänglich kleine Projekt entwickelte sich immer mehr. Über 60 Arbeitsstunden hat die Tanne in Anspruch genommen. Die Materialkosten wurden vom Nordicker, Herberner und Horner Schützenverein übernommen.

Frank Holtrup auf dem Kirchplatz Foto: Isabel Schütte

Ab sofort können Kinder-Wünsche an kleinen Haken aber auch in die Tanne geworfen werden. Die materiellen Wünsche sollen einen Wert von je 15 Euro nicht überschreiten und müssen bis zum 15. Dezember abgegeben werden. Der Name des Kindes darf natürlich nicht fehlen. Wer sich als Wunscherfüller betätigen möchte, „pflückt“ sich einfach einen Wunschumschlag vom Weihnachtsbaum und beschafft das entsprechende Geschenk. Dieses soll dann im Schreibwarengeschäft Angelkort (Südstraße) abgegeben werden, wo es zentral gesammelt wird. Die kleinen Geschenke werden zum Fest an die jeweiligen Kinder verteilt. „Es ist ein Versuch zu sehen, was in diesen Zeiten möglich ist“, betont Holtrup.

Weitere Infos zur Wunschbaum-Aktion erhalten Interessenten bei Frank Holtrup unter 0 15 23/4 06 26 22.