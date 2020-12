41 Menschen in Ascheberg sind während des ersten Lockdowns am Corona-Virus erkrankt. Mit dieser Zahl ging es in den Sommer. Im Juni, Juli, August und September, also in vier Monaten, kamen elf Fälle hinzu. Bis zum Lockdown-Light wurden im Oktober weitere 37 erkrankte Menschen gezählt. Wer allerdings geglaubt hat, mit dem Tritt auf die Bremse würden die Zahlen im November wieder zurückgehen, irrt. Denn im gestern beendeten Monat meldete das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld für die Gemeinde Ascheberg 72 neue Infektionen. Das ist ein trauriger Monatsrekord. Über das Wochenende kam ein neuer Fall hinzu. In der gleichen Zeit wurden vier Personen wieder gesund. Aktuell gibt es in der Gemeinde 34 Menschen, die mit COVID-19 akut infiziert sind.