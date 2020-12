Am 12. Dezember (dritter Adventssamstag) lädt der SV Herbern traditionell zum Weihnachtsbaumverkauf ein. Er findet von 10 bis 16 Uhr am Kunstrasenplatz am Siepen statt.

Die Organisatoren Dieter Aschwer und Jürgen Steffen achten mit ihrem Helferteam beim Verkauf auf die gültigen Hygienekonzepte. Das Tragen der Maske gehört wie Abstand halten in diesen Tagen natürlich dazu.

Andreas Stentrup wird als Kettensägenkünstler in Aktion treten. Last-Minute Geschenke wie das Herberner Dorflicht von Isabel Schütte und der Himmlische Jahreskalender von Tina Nitsche sind ebenfalls vor Ort erhältlich. Der Essensverkauf wird in diesem Jahr aufgrund der Hygienevorschriften nicht stattfinden können. Die Organisatoren haben aber für alle Kinder bis zwölf Jahren, die mit ihren Eltern einen Weihnachtsbaum kaufen, eine leckere Überraschung parat. „Zum Weihnachtsbaum gibts dann einen Stutenkerl dazu“, stellt der Vorsitzende des blau-gelben Sportvereins Jürgen Steffen fest.

Verkauft werden beim SV Herbern ausschließlich Nordmanntannen. Natürlich sind verschiedene Größen erhältlich. Auch in diesem Jahr ist ein Weihnachtsbaum-Transportdienst eingerichtet. Dabei werden die Weihnachtsbäume am Ende der Veranstaltung direkt vor die Haustür geliefert. Der Lieferdienst beschränkt sich allerdings nur auf Herbern. Der Erlös des Weihnachtsbaum-Verkaufs geht in die Vereinskasse und kommt somit allen Sportlern des Vereins zugute.