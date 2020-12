Die neuen Rettungstreppen am Bahndamm zwischen Ascheberg und Davensberg sind inzwischen fertig. Die Holzprovisorien wurden abgeräumt und durch ein Füllstabgeländer und am Aufgang von der Straße eine Wegesperre ergänzt. Die Montage wurde noch in diesem Jahr angekündigt und umgesetzt. Ebenfalls wurden noch entsprechende Verbotsschilder für den Zugang aufgestellt.