Normalerweise ist die Treppe ganz voll, wenn an der Mariengrundschule Herbern Sportabzeichen verliehen werden. Dieses Jahr hat Corona auch diesen Wettbewerb gestört. Das Schwimmen fehlte einigen Schülern, weil das Bad nur teilweise oder gar nicht offen war. Trotzdem kommt die Schule auf 29 bronzene, 43 silberne und acht goldene Sportabzeichen, die jetzt in den Klassen verliehen wurden. Auf der Treppe hat sich die Klasse 3a mit Lehrerin Daniela Offermann und Matthias Meier von der Sparkasse Westmünsterland, die den Wettbewerb sponsert, versammelt. 20 Kinder aus der Klasse haben das Sportabzeichen erfolgreich absolviert. Es ist also eine sportliche Klasse.