Weil in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier stattfinden kann, hat sich die „Krankenpflege im Dorf“ von Marion Müller etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Betrieb spendete 1000 Euro für Kinder in Familien, deren finanzielle Mittel oft nicht für das Nötigste ausreichen. Mit Unterstützung der Bärenapotheke Ascheberg und der Rappelkiste in Ahlen wurden Nikolaustüten für 120 Kinder mit tollen Überraschungen gepackt, die die Ascheberger Tafel jetzt an die Kinder der Tafelkunden weitergab.