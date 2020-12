In diesem Jahr tritt die Behaarte Karde stellenweise massenhaft entlang der Waldwege auf, zum Beispiel in Westerwinkel. Die Blüten im Sommer sind eher unscheinbar. Aber jetzt im Winter fallen die großen Pflanzen mit ihren kleinen, circa zwei Zentimeter großen stacheligen Kugeln doch auf, schreibt der Heimatverein Herbern in seiner nächsten Pflanzenfolge.

Die Behaarte Karde (Dipsacus pilosus) ist eine kräftige, zweijährige, distelähnliche Staude und kann eine Wuchshöhe von 120 bis 200 Zentimeter erreichen. Im ersten Jahr bildet sie ihre Blattrosette, aus der im darauffolgenden Jahr ein aufrechter, verzweigter, mit Stacheln übersäter Stängel sprießt. Im Juli bis August erscheinen die vielen kleinen weiß und gelblich-weiß gefärbten Blüten. Karden ziehen Bienen und andere Insekten magisch an.

Die Wurzeln der verschiedenen Kardenarten werden schon seit der Antike gegen verschiedene Krankheiten eingesetzt, besonders im Bereich der Stoffwechselkrankheiten und zur Wundheilung. Neu ist der Einsatz gegen Borreliose, einer Krankheit, die immer öfters durch Zecken übertragen wird und gegen die es noch keine Impfung gibt.