Im siebten Jahrgang lernen die Profilschüler beim Projekt „Sozial genial“ die vielfältigen Möglichkeiten ehrenamtlichen Helfens oder von Berufen im Sozialbereich kennen. Weil das Angebot sich nicht auf die Theorie in der Schule beschränkt, sondern es für die Mädchen und Jungen nach draußen geht, war das in diesem Corona-Jahr schwierig. „Dieses Mal haben sich viele Schüler entschieden, ihre Stunden im Kindergarten abzuleisten. Das geht bei Corona nicht“, erklärt Lehrerin Anne Gerth . Während der Pandemie sei schwer, seine Ziele zu erreichen. Viele Schüler hätten die Herbstferien genutzt. Bei der Suche nach alternativen Möglichkeiten ist die Schule auf ein Projekt der jungen Caritas gestoßen, die „weihnachtliche Brieftaube“.

Die gesamte Jahrgangsstufe sieben hat mit den Lehrerinnen an Weihnachtspost für unbekannte ältere Menschen gearbeitet, in der Jahrgangsstufe sechs hat die Schulsozialarbeit das Thema aufgegriffen und weitere Briefe schreiben lassen. Das Ergebnis wurde an die „Young Caritas“ geschickt, die es zu Weihnachten an Senioren weiterreichen wird.

„Im Unterricht haben wir den Schülern erst einmal die Empathie für ältere Menschen und ihre Situation in der Corona-Zeit entlockt“, berichtet Gerth. Das war nicht so schwer, weil viele Kinder natürlich selbst noch Großeltern haben, die im Frühjahr nicht besucht werden durften. Oder über deren Mitmachen beim Weihnachtsfest in den Familien gerade diskutiert wird. Die Lehrerin informiert: „Den Schülern war schnell klar, dass es für alte Menschen sehr einsam werden kann, wenn sie keinen Besuch empfangen dürfen.“

Im zweiten Schritt ging es darum, Themen für so einen Brief zu finden: Was schreibt ein 13-/14-Jähriger einem fremden Senior? Die Antwort fiel ganz unterschiedlich aus: Einige Schüler berichteten über das Leben in der Schule, über ihre Masken, den digitalen Unterricht, den fehlenden Sport im Verein. Andere machten ihr Hobby zum Thema. Möglich war es auch Geschichten, Gedichte oder ein Rätsel aufzuschreiben. Auf jeden Fall wurde aus dem anfänglichen Fragezeichen im Gesicht von Schülern schnell ein kreatives Arbeiten. „Sie haben gebastelt, Fotos mitgebracht, auf den Briefen gemalt“, informiert Gerth, dass die Idee der jungen Caritas auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und wenn ein Schüler erst einmal ein Foto dazu gefügt hat, waren Nachbarn inspiriert. Ganz nebenbei haben die Schüler noch etwas für ihre Schrift getan, denn es musste groß und leserlich geschrieben werden.

Den Schülern war es möglich, den Briefen eine Adresse hinzuzufügen. Nun ist die Spannung natürlich groß, wohin der Brief über die Caritas verschickt wird, und ob es eine Antwort von Senioren geben wird. Darüber würden sich die Schreiber freuen, glaubt Gerth.