75 Kitakinder haben im DRK Familienzentrum am Bügelkamp fleißig Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Diesen überbrachte Leiter Tobias Trittschak nun Bürgermeister Thomas Stohldreier und Anja Teumert ins Rathaus. Gemeinsam schmückten sie damit den Christbaum im Foyer. „Wir freuen uns sehr, dass es auch in diesem Jahr geklappt hat, den Baum in Zusammenarbeit mit einer Kita zu schmücken“, dankte Stohldreier. Als Dankeschön übergab er einen großen Stutenkerl für die Kinder.