Wenn die Kinder nicht zum Nikolaus in die Reithallen kommen können, dann kommt er zu den Kindern nach Hause. Dieses Motto riefen in Corona-Zeiten die Reitvereine Ascheberg und Herbern aus.

Beim RV „St. Hubertus“ Ascheberg wurden die gut gefüllten Nikolausgaben zur Reithalle geliefert. Rund 80 Tüten wurden auf neun Touren in Ascheberg, Davensberg, Ottmarsbocholt, Drensteinfurt und in Lüdinghausen an Kinder, die beim RV Ascheberg aktiv sind, verteilt, berichtet Jugendwartin Heike Zobel . 65 Tüten wurden mit Hilfe der lieben Vierbeiner zu den Haustüren geliefert. Lediglich 15 Tüten wurden wegen größerer Entfernung per Auto zugestellt.

Nikolausaktion RV Herbern Foto: Benzel

„Viele Kinderaugen leuchteten noch mehr, als sie neben der Tüte auch noch ein Pony vor ihrer Haustür stehen sahen“, berichtet Theresa Pflaum, die eine Tour in Ascheberg übernahm.

Nikolausaktion RV Ascheberg Foto: RV Ascheberg

In Ottmarsbocholt wurden die Leckereien sogar mit der Kutsche verteilt. „Nicht nur die beschenkten Kinder staunten nicht schlecht, sondern auch viele Spaziergänger erfreuten sich über den Nikolaus in der Kutsche“, so Markus Möller.

Nikolausaktion RV Ascheberg Foto: RV Ascheberg

Dass mit dieser Aktion trotz viel Abstand die Gemeinschaft gefördert wurde, war auch dem örtliche Raiffeisenmarkt zu verdanken, der den Reitverein mit Leckereien für die Vierbeiner von Derby unterstützte

In Herbern sorgten die Jugendwartinnen Karin Helmig und Barbara Schulz mit vielen weiteren Helfern fürs Überbringen der Nikolausüberraschung. So war die Freude bei den 100 Voltigier- und Reitkindern des Vereins groß, als am Sonntag der Nikolaus vor der Haustür stand und eine gut gefüllte Tüte überreichte. Von Welver über Bockum-Hövel, Werne, Stockum, Horst, Capelle, Davensberg, Ascheberg und Herbern fuhren die fleißigen Helfer des Nikolaus bei allen Kindern vorbei und verteilten die Leckereien zu denen auch Stutenkerle von Jutta Schulze Bisping aus der Backwerkstatt Werne gehörten.