Krippen in buntes Licht gesetzt

Die erste Krippenausstellung in der St. Benedikt Kirche am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg wie die Organisatoren mit Elke Niesmann und Manfred Neuhaus resümierten. Am Samstagvormittag wurde alles perfekt in Szene gesetzt. 20 verschiedenste Exponate wurden ausgestellt. Ob klein oder groß – jede Krippe fand in der Ausstellung ihren Platz.

In Corona-Zeiten ist alles anders, Kreativität ist gefragt und diese wurde mit der Krippenausstellung perfekt umgesetzt. Robert Eickholt von der gleichnamigen Zimmerei- und Dachdeckerei hatte zuvor große Holzplatten auf den Seitenbänken befestigt. „Ohne diese Hilfe wäre so eine Ausstellung gar nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön noch einmal von unserer Seite hierfür“, sagte Manfred Neuhaus. Dieser suchte im übrigen nach dem Aufbau seiner privaten Krippe verzweifelt das Christkind für sein Exponat. Nach fünf Minuten intensiver Suche hatte er es gefunden, es lag versteckt im Karton.

Krippen im bunten Kirchenlicht 1/9 Krippenausstellung in der St. Benedikt-Kirche Herbern Foto: Isabel Schütte

Andreas Nienhaus sorgte mit seiner selbst gebauten Krippe für staunende Gesichter. Seit 20 Jahren ist die mediterrane Krippe sein Herzensprojekt. Angefangen hat das Ganze mit gekauften Krippenfiguren, die proportional nicht in den Stall passten. „Den hab ich dann selbst erstellt“, erklärt Nienhaus. Es folgten aus Gips gefertigte Häuser, Figuren, Palmen, Wege aus Mosaiksteinen. „Wenn alles aufgebaut ist, ist es eine richtige Stadt. Hier in der Kirche ist nur ein kleiner Teil dabei“, berichtet Tochter Laura.

Die Krippe von Elke Niesmann hingegen feierte bei der Ausstellung eine doppelte Premiere. „Die Krippenfiguren haben wir jetzt neu gekauft“, erzählte Niesmann. Der Stall wurde eigens von Ehemann Berthold gefertigt. Am späten Nachmittag wurde die Kirche am Samstag und Sonntag noch professionell von Dierk Wenner in den verschiedensten Farben ausgeleuchtet. Dass diese Veranstaltung auch beibehalten werden kann, da waren sich alle Besucher einig.