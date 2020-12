Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr der feierliche Dankeschön-Abend für die ehrenamtlichen Recyclinghofhelfer ausgefallen. Dennoch möchten sich Bürgermeister Thomas Stohldreier und Celina Jacob aus der Bauverwaltung bei den ehrenamtlichen Helfern ausdrücklich für ihren Einsatz bedanken, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Wir sind sehr froh, dass sich am Recyclinghof so Viele so stark engagieren und jeden Samstag auf den Recyclinghöfen helfen“, erklärt Bürgermeister Stohldreier. „Gerne hätten wir uns persönlich bei ihnen bedankt, aber wir hoffen, mit den Geschenken per Post eine würdige Alternative für den geselligen Abend gefunden zu haben.“ Als Ausgleich erhalten die ehrenamtlichen Helfer, die wöchentlich ihren Dienst auf den Höfen versehen, in diesem Jahr ein etwas größeres Geschenk als sonst: Einen Ascheberg-Gutschein, ein personalisiertes Dankesschreiben und einen weihnachtlichen Schokoladengruß. Das Dankeschön erfolgt auch im Namen der Politik. Ein Danke geht auch an die Helfer der Vereine, die an einigen Termine im Jahr aktiv werden.