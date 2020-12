Das Damoklesschwert über dem Baugebiet Hemmen in Davensberg hat sich quasi über Nacht in Luft aufgelöst. Der Bebauungsplan ist rechtskräftig.

Für die Richter am Oberverwaltungsgericht Münster schien die Sachlage klar zu sein. Denn das Gericht kündigte im Vorfeld an, dass zu den Normenkontrollanträgen nach der mündlichen Verhandlung ein Urteil zu erwarten sei. Soweit kam es gestern nicht. Fünf Tage vor dem Termin hat das Gericht unanfechtbar beschlossen, das die Normenkontrollverfahren Hemmen eingestellt werden. Das teilte die Ascheberger Verwaltung am Dienstag im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss mit. Dem Beschluss sei ein außergerichtlicher Vergleich zwischen den Antragstellern und der Gemeinde Ascheberg vorausgegangen. Welche Zugeständnisse dort möglicherweise gemacht wurden, blieb offen. Denn der Vergleich enthalte, so die Verwaltung, „die Vereinbarung, dass über den Vergleichsinhalt Stillschweigen bewahrt wird.“

Für die Bauwilligen, insbesondere für Grundstücksbesitzer ohne Baugenehmigung, ist das Ergebnis entscheidend: Sie dürfen ohne Sorgen bauen.