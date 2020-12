Der Weihnachtsmarkt am Suerbusch ist schon seit Wochen gestrichen. „Den Leuten, die zu uns gekommen sind, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen, wollen wir das aber wieder ermöglichen. Sie waren uns drei Jahre treu, jetzt wollen wir sie nicht enttäuschen“, lädt Brudermeister Michael Frye für die Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal am Samstag und Sonntag (12./13. Dezember) jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Tannenbaumverkauf am Hof Lenz an die Lütkestraße ein.

Der Verein hat vor einer Woche auf dem Gelände einen Einbahnweg eingerichtet. Die Gäste werden wie in einem Ladenlokal behandelt: Sie müssen eine Maske tragen, sich beim Betreten die Hände desinfizieren und beim Baumkauf Abstand halten. „Unser Vorteil ist, dass sich alles unter freiem Himmel abspielt“, berichtet Frye. Für den Dienst auf dem Gelände und dem Bringdienst zu den Käufern sind jeweils Familienteams eingeteilt worden. Mal werden Vater und Sohn ausliefern, dann Geschwister.

Ein bisschen wehmütig wird Frye angesichts des Verzichts auf Glühwein, Bratwurst und Verkaufsständen schon: „Das ist sehr, sehr schade, aber dieses Jahr definitiv nicht möglich.“

Verbunden mit dem Verkauf ist immer auch eine Spende für einen guten Zweck. Ein Euro pro Baum wird über Pfarrer Stefan Schürmeyer an bedürftige Familien fließen. Die Kirche weiß, wo Hilfe besonders gefragt ist.