Carsten W. Franken kehrt vom Niederrhein ins Münsterland zurück. Der Geistliche wird neuer leitender Pfarrer in St. Reinhildis Hörstel. Dies teilte die Bischöfliche Pressestelle Münster mit. Er wird Nachfolger von Christoph Winkeler, der die Stadt zwischen Rheine und Ibbenbüren im Januar 2021 verlassen wird und die Pfarrstelle St. Marien Friesoythe übernimmt. Die Pfarreinführung von Franken ist für den 28. Februar 2021 geplant.

Franken trat am 15. November 2009 die Nachfolge von Pfarrer Alfons Homölle in St. Lambertus Ascheberg an. Der gebürtige Weseler kam damals von der Landvolkshochschule Freckenhorst nach Ascheberg. Nach der erfolgten Fusion verabschiedetet er sich nach gut sechs Jahren am 13. März 2016 während eines Sonntagsgottesdienstes. Anschließend war er seit Juni 2016 Pastor mit dem Titel Pfarrer in den Pfarreien St. Irmgardis in Rees, St. Georg in Haldern und St. Quirinus in Millingen.