Eine bunte und weihnachtliche Aktion hat die Schulsozialarbeit der Profilschule Ascheberg am Donnerstagmorgen gestartet. Insgesamt 450 Weihnachtsmützen wurden bei weihnachtlicher Musik an alle Schülerinnen und Schüler, sowie das komplette Personal an den beiden Standorten der Schule verteilt. „Einfach genial, wenn hier plötzlich überall große und kleine Menschen mit einer rot-weißen Weihnachtsmütze herumlaufen“ berichtet Felix Lindau, Teamleiter der Schulsozialarbeit, der ein großes Dankeschön an das Team des Schnäppchen-Markts in Ascheberg richtet, das die kompletten Mützen gespendet hat. „Mit diesen Mützen können die Schülerinnen und Schüler ein wenig der kalten Luft beim coronabedingten Lüften trotzen und sehen dabei auch noch super aus.“

Mützenaktion an der Profilschule Ascheberg 1/10 Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Muetzenaktion an der Profilschule Foto: Profilschule

Jede Klasse wurde mit den Mützen fotografiert und bekam noch ein leuchtendes Weihnachtshaus, welche der Förderverein der Schule zu der Aktion beitrug.

„Insgesamt eine Aktion, die es geschafft hat, jedem neuen Mützenbesitzer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, resümiert Lindau zufrieden.