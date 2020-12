Ob es 2021 und 2022 Kirmessen in den drei Orten geben wird und mit welchen Regeln Besucher und Schausteller klarkommen müssen, ist völlig offen. Damit der Kirmesdreiklang im Sommer aber möglich wird, muss vorher eine Satzung beschlossen werden. Die brachte der Ausschuss in dieser Woche auf den Weg. „Wir wollen alles dafür tun, dass die Veranstaltungen stattfinden können“, erklärte Bürgermeister Thomas Stohldreier. Maria Schulte-Loh (CDU) sah es als „Signal an die Schausteller“.

Gesetzt sind damit diese Termine: Benediktus-Kirmes in Herbern vom 16. bis 18. Juli 2021 und vom 15. bis 17. Juli 2022; St. Anna-Kirmes in Davensberg vom 24. bis 25. Juli 2021 und vom 23. bis 24. Juli 2022; Jacobi-Kirmes Ascheberg vom 31. Juli bis 2. August 2021 und vom 30. Juli bis 1. August 2022.