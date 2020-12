Am dritten Advent feiert die Evangelische Mirjam-Kirchengemeinde um 11.15 Uhr einen Gottesdienst in der Gnadenkirche. Auch wenn der Festgottesdienst zum 70-Jährigen der Kirche wegen Corona ausfallen muss, wird die Kirche dennoch ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Ein neues Altarkreuz! Das Provisorium der vergangenen Jahre hat seinen Dienst getan. Ab dem dritten Advent wird auf dem Altar ein neues Kreuz aus Erlenholz stehen. Martin Arntzen hat es extra für den Altar angefertigt. An dem Tag wird die Gnadenkirche zusätzlich von 12 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es erwartet die Besucher dann eine adventlich geschmückte Kirche, eine kleine Andacht zum Verweilen und ein Blick auf das neue Altarkreuz.