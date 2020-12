In den kommenden Wochen nimmt die evangelische Mirjam-Kirchengemeinde Ascheberg/ Drensteinfurt an der Aktion „#hoffnungsleuchten“ teil. Damit greift die Kirchengemeinde eine Idee der Nordkirche auf. Es sind alle Menschen – Kinder wie Erwachsene – eingeladen, einen Hoffnungsstern für diese schwierigen Zeiten zu basteln. Diese Sterne können dann in die Bäume vor der Martinskirche und der Gnadenkirche gehängt werden.

„Wir freuen uns, wenn sich diese Bäume in der Advents- und Weihnachtszeit immer mehr mit Hoffnungssternen aller Art füllen. Die ersten Sterne sind schon angekommen“, wird Pfarrerin Angelika Ludwig im Pressebericht zitiert.

Sterne geben Hoffnung

Im Gemeindehaus in Ascheberg gibt es zusätzlich ein Adventsfenster, das täglich von 17 bis 19 Uhr beleuchtet wird. Dort wird bis Heiligabend eine Krippenszene entstehen. Das Bild wird sich mehr und mehr vervollständigen, so dass Kinder und Erwachsene immer wieder etwas Neues entdecken können.

An Heiligabend sind in der Kirchengemeinde je zwei stuhllosen Open-Air-Gottesdienste geplant: In Drensteinfurt auf dem Landsbergplatz 2, in Ascheberg auf dem Platz vor der Gnadenkirche. Von 15 bis 15.35 Uhr ist jeweils ein Familiengottesdienst mit einer Mitmach-Aktion für Familien mit jüngeren Kindern vorgesehen. Von 17 bis 18 Uhr folgt ein Familiengottesdienst für Familien mit älteren Kindern und Erwachsene. In diesem Gottesdienst soll das Krippenspiel gezeigt werden, das schon für diesen Gottesdienst und für die Homepage gefilmt wurde. Für alle vier Gottesdienste ist die telefonische Anmeldung unter 02508/1239 (Anrufbeantworter) unbedingt erforderlich. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist offiziell untersagt.

Predigt zum Selberlesen

Die Liturgie für den Hausgottesdienst „Fürchtet euch nicht“ wird jetzt auch durch die Mirjam-Kirchengemeinde ausgegeben. In der eigenen Ausgabe gibt es zusätzlich eine kleine Predigt zum Selberlesen. Das Liturgieheft liegt vor den beiden Kirchen aus und kann einfach mitgenommen werden. Alternativ können Interessenten es auch von der Homepage unter herunterladen, teilt die Gemeinde abschließend mit.