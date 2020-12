Zum letzten Mal in diesem Jahr ordnet die Ascheberger Tafel ihr Lager. Mit der Ausgabe am Donnerstag (17. Dezember), dem letzten Donnerstag vor Weihnachten , beendet die Tafel das laufende Jahr. Gewöhnlich würde sie wieder am ersten Donnerstag des Folgejahres öffnen. Im kommenden Jahr werden die Tafelkunden eine Woche länger warten müssen. Die erste Ausgabe ist am 14. Januar 2021 vorgesehen, wobei, wie sie selbst sagt, auch dass noch von der Entwicklung der Fallzahlen nach dem 10. Januar abhängig gemacht wird.

Vorsitzender Martin Hörster erklärt: „Die Entwicklung der Pandemie und die herrschende Überzeugung, dass nur noch die Vermeidung von Kontakten eine wirksame Wende bringen kann, lassen keine andere Entscheidung zu. Es fühlt sich einfach falsch an, wenn um uns herum das öffentliche Leben herunterfährt und wir weitermachen, als wäre nichts geschehen. Letztlich geht es doch darum, die Ausbreitung eines aggressiven Virus zu unterbrechen, und das geht eben nur mit Vermeidung von Kontakten.“ Damit geht für die Tafel ein Jahr zu Ende, in dem alles anders war.

„Wir mussten viel improvisieren und wir haben an vielen Stellen Abläufe verändert. 2020 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben“, kommentiert Hildegard Fenski vom Vorstand der Ascheberger Tafel und sie fügt noch hinzu: „wir hatten aber auch viel Unterstützung und viel Zuspruch. Ich möchte mich im Namen des gesamten Tafelteams bei allen, die uns unterstützt haben, ganz recht herzlich bedanken. Das Tafelteam wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2020.“