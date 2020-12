Schulen legen den Schalter um

„Alle gemeinsam haben das Beste aus der Situation gemacht und sich gegenseitig unterstützt. Schüler haben Schülern geholfen, die Lehrer sich untereinander. Das war beeindruckend“, fühlte sich Jens Dunkel , Leiter der Profilschule, nicht allein gelassen.

Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr hat sich die technische Ausstattung der Schule deutlich verändert, auch die Lehrer haben sich über ihre Geräte schon einige Zeit auf so eine Situation vorbereiten können. „Über die i-Pads und Teams haben wir uns um normalen Unterricht bemüht. Wir wollen schließlich im Lernstoff weiterkommen“, erklärt Dunkel. An seiner Schule musste auf zwei Schienen gedacht werden. Die Klassen acht bis zehn werden auf Distanz unterrichtet, in den Klassen fünf bis sieben blieb etwa ein Drittel der Kinder auf Distanz, zwei Drittel waren in der Schule. „Das war eine besondere Herausforderung, aber auch das hat geklappt“; erklärt Dunkel. Von den Schülern, die daheim waren, seien etwa 85 Prozent eingebunden: „Bei dem Rest überlegen wir jetzt, wo das Problem lag“, erklärt der Schulleiter.

Die Lehrer, die Lernstoff für den Präsenzunterricht in der Tasche hatten, bereiteten ihn übers Wochenende so auf, dass er gestern digital zur Verfügung stand. „Man hat sich gegenseitig unterstützt, wenn es beispielsweise um die Frage ging, wie eine Power-Point-Präsentation bei Teams eingebunden wird“, berichtet Dunkel.

„Das Wochenende war nicht normal, aber am Montagmorgen wussten wir, wer kommt. Das ist ganz gut gelaufen“, berichtet Sabine Küter , Leiterin der Mariengrundschule Herbern. Gleich am Freitag habe man die Homepage aktualisiert und einen Elternbrief verschickt. Der Rücklauf sei dann bei den Klassenlehrern angekommen: „Das hat gut geklappt.“ Wichtig sei, dass eine Entscheidung, das Kind aus der Schule in den Distanzunterricht wechseln zu lassen, in dieser Woche nicht mehr umkehrbar sei. Und: In dieser Woche gelte Schulpflicht, wer nicht zur Schule komme, müsse daheim lernen. In einigen Klassen fehlten acht, neun Kinder, in anderen nur zwei. Das sei ganz unterschiedlich. Küter hat beobachtet, dass einige Kinder gestern noch zur Schule gekommen sind, um die Materialien für den Distanzunterricht mitzunehmen.

An der Lambertusschule Ascheberg fehlte gestern etwa ein Drittel aller Kinder. Die Materialien für sie wurden nachmittags an der Schule abgeholt. Es werden zwei digitale Plattformen genutzt, die das Lernen und das Informieren ermöglichen. Eine digitale Pinnwand kann von den Lehrern für einzelne Schüler bestückt werden, das zweite Instrument ermöglicht es allen eine Nachricht oder allgemeine Aufgaben zukommen zu lassen. „Wir haben darin dieses Jahr leider schon Erfahrungen sammeln dürfen“, erklärte Schulleiterin Charlotte Bücker.