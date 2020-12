In Deutschland ist aufgrund des ausbreitenden Corona-Virus das öffentliche und private Leben drastisch heruntergefahren. In gemeinsamer Abstimmung zwischen Gemeindeverwaltung und Bürgerbus-Verein wurde vereinbart, dass der Ascheberger Bürgerbus noch bis einschließlich Freitag (18. Dezember) den Fahrbetrieb nach dem gültigen Fahrplan aufrecht hält. Ab Montag (21. Dezember) bleibt er bis voraussichtlich 10. Januar 2021, dem bisherigen Enddatum des harten Lockdowns in Deutschland, in der Garage. Ob der Bürgerbus ab 11. Januar 2021 seinen Fahrdienst wieder aufnehmen kann, ist von der weiteren politischen Entscheidung abhängig. Der Bürgerbus-Verein wird frühzeitig informieren, heißt es in der Vereinsmitteilung.