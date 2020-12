Ascheberg investiert kräftig

Gesunde Finanzen, Corona-Unsicherheiten und große Pläne – in diesem Spannungsfeld hat Bürgermeister Thomas Stohldreier seinen ersten Gemeindehaushalt selbstbewusst eingebracht: „Wir sind stark. Wir haben einen guten Zusammenhalt.“ Deswegen wird die Gemeinde auch mutig investieren. Zu Übermut bestehe aber kein Anlass: „Coronabedingt müssen unsere starken Schulter jedoch im nächsten Jahr noch mehr tragen“. So wird der Etatentwurf auch nur durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage ausgeglichen. 622 515 Euro werden aus dem gut gefüllten fiktiven Sparstrumpf entnommen.

Die angespannte Lage beschrieb Stohldreier mit den Zahlen des aktuellen Haushaltes: Der geplante Überschuss von 1,7 Millionen Euro lasse sich pandemiebedingt nicht erzielen. Nur durch den Gewerbesteuerausgleich von Bund und Land in Höhe von 1,65 Millionen könne es gelingen den Haushalt 2020 noch positiv abzuschließen.

Im nächsten Jahr wird die Gemeinde Ascheberg weniger Schlüsselzuweisungen erhalten, aber eine höhere Kreisumlage zahlen: „Damit haben wir etwa 1,65 Millionen Euro weniger zur Verfügung als in diesem Jahr“, erklärte Stohldreier. Dennoch werde man die Unternehmen stärken und an den Steuerhebesätzen unter den fiktiven Zahlen des Landes festhalten. Wie lange man sich das noch leisten könne, müsse die Zukunft entscheiden. Auf keinen Fall könne man die Steuern nicht erhöhen und gleichzeitig die Gebühren senken, weil die Corona-Folgen nicht absehbar seien. In der Dauerdiskussion um die kalkulatorischen Zinsen werde im nächsten Jahr rechtzeitig diskutiert, möglicherweise vor dem Hintergrund neuer Rahmenbedingungen.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommens- und der Gewerbesteuer sind eine halbe Million Euro unter den aktuellen Zahlen angesetzt. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um 900 000 Euro. Dafür wird sich ein Mehrertrag von 1,2 Millionen Euro durch den Verkauf des Grundstücks an Hit ergeben. Auf der anderen Seite ist die Kreisumlage mit zehn Millionen Euro eingepreist worden.

Geplant sind Rekordauszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 11,3 Millionen Euro. „Hierbei sind insbesondere die Investitionen für das Feuerwehrgerätehaus in Herbern, die Erweiterung der Profilschule zum Profilschul-Campus in Ascheberg, der Abschluss der Bauarbeiten an der Aula, die Platzgestaltung, der Bau des Pumpwerkes und der Druckrohrleitung von Herbern nach Ascheberg sowie für die Grundschule und die OGS zu nennen“, erklärte Stohldreier. Kredite werde man dafür nicht in Anspruch nehmen. Weil viele Aufgaben mehr Mitarbeiter erforderten, werden die Personalkosten steigen, was nächstes Jahr durch einen Einmaleffekt überlagert werde. Im Haus Stiens werde eine zweite Außenstelle der Verwaltung in Ascheberg geschaffen. Das Geld dafür sei im Haushalt eingestellt. Das Zahlenwerk war übrigens nicht nur für Stohldreier eine Premiere, sondern auch für Kämmerer Stefan Feige.

Applaus gab es bei der Zusage, die freiwilligen Leistungen an Vereine nicht zu kürzen: „ Ich bin der vollen Überzeugung, dass diese Verlässlichkeit auch in schwierigen Zeiten für unsere Vereine sehr wichtig ist. Auch unsere Vereine sind durch die Coronaschutzmaßnahmen ganz erheblich betroffen. Der Betrieb musste eingestellt werden, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Vereinsarbeit musste komplett neu organisiert werden. Für den unermüdlichen Einsatz möchte ich mich an dieser Stelle besonders bei allen ehrenamtlich tätigen Personen bedanken.“

Im Ausblick verwies Stohldreier darauf, dass man die Digitalisierung und die Windkraft weiter vorantreiben werde. Für seinen ersten Haushalt wünsche er sich eine intensive Debatte und eine breite Mehrheit als starkes Signal an Bürger und Gewerbetreibende.